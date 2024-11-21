Пришло время найти возможные компромиссные направления.

Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш на брифинге для СМИ в рамках COP29, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Я просто слушал выступления делегаций и понимал, что они все еще находятся на своих первоначальных позициях по вопросам финансирования и смягчения последствий изменения климата. Сейчас самое время действовать с исходных позиций и находить возможные компромиссные направления", - сказал он.

Гутерриш отметил, что время еще есть. "Я уверен, что согласие может быть достигнуто, но после этого важно не то, какова первоначальная позиция каждой стороны, а то, что сейчас важно найти возможность для компромисса. Потому что в основе цели этой COP лежит финансирование, но в то же время необходимо учитывать озабоченность стран по поводу различных аспектов, актуальных для их будущего", - сказал он.

Отметим, что 11 ноября в Бакинском Олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.