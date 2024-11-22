В выпускных экзаменах 2025 года будут новшества

В конце года будет объявлено время проведения выпускных экзаменов в 2025 году. Некоторые эксперты полагают, что в выпускных экзаменах следующего года будет ряд изменений.



Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом рассказала заведующая отделом Государственного экзаменационного центра Афига Батыева.



Она сообщила, что изменений в модель экзамена по иностранным предметам на выпускных экзаменах 11-х классов вноситься не будет: "Та же модель, которая применялась в прошлом году, будет использована и в этом году".



По словам заведующей отдела, на выпускном экзамене в 9 классе для проверки понимания и применения прочитанного будет использовано 4 текста. "Это одно из нововведений, где будет 3 небольших текста, состоящих всего из 1-2 предложений. По каждому из этих текстов необходимо будет ответить по одному закрытому вопросу. Помимо этого, будет представлен текст немного большего объема для проверки навыков понимания и применения прочитанного", - сказала она в комментарии для ITV.



"На экзамене по иностранному языку будет 26 вопросов, последний из которых будет связан с описанием картинки. Будет предложено 3 последовательные картинки, которые будут дополнять друг друга по содержанию. На этот вопрос нужно будет написать небольшое эссе из 35 слов. Оценивание этого эссе будет отличаться", - добавила А.Батиева.