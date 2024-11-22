COP for Hope: Надеюсь, что новые технологии помогут снизить повышение глобальной температуры

Источник: Агентство международной информации Trend

В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах - политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Сегодняшний собеседник - участник COP29 из Японии Ешихиро Савада.

Е.Савада выразил надежду на то, что новые технологии, представленные Японией, помогут снизить глобальное повышение температуры, вызывающее беспокойство.

Как передает Day.Az, он сказал Trend, что очень впечатлен COP29 и подчеркнул, что конференция организована отлично.

"У меня не было возможности прогуляться по Баку, из-за нехватки времени. Я был только в отеле, где мы остановились и на площадке COP29. Но я также хотел бы увидеть территории пригорода. Я попробовал чай и пахлаву в павильоне Азербайджана на COP29. Мне очень понравилось. Ваша кухня - богатая и вкусная",- добавил он.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.