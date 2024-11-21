В Баку состоялась грандиозная премьера оперы "Насими"

Во Дворце Гейдара Алиева состоялась грандиозная премьера оперы "Насими", поставленной Государственным академическим театром оперы и балета при поддержке Министерства культуры Азербайджана.

Как передает Day.Az, премьера "Насими" - синтеза высокого вокального, поэтического и хореографического искусства с участием известных актеров, несомненно войдет в историю национальной культуры. По завершении на протяжении более получаса зал стоя приветствовал творческий коллектив яркими овациями.

В этот вечер гости, среди которых были государственные и общественные деятели, деятели культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи, участники 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) стали свидетелями настоящего шедевра, наслаждаясь высоким искусством. Это было нечто!

Эта опера, отражающая глубокую философию, свободный дух и гуманистические ценности выдающегося азербайджанского поэта и мыслителя XIV-XV вв. Имадеддина Насими, предоставила зрителям возможность окунуться в его духовный мир. Произведение призвано донести наследие Насими до будущих поколений и всего мира.

Музыка к опере написана народным артистом, профессором Сиявушем Керими, либретто принадлежит академику Рафаэлю Гусейнову. Образ Насими воплотил великолепно воплотил заслуженный артист Рамиль Гасымов. Музыкальный руководитель и дирижер - заслуженный артист Эйюб Гулиев, режиссер-постановщик - заслуженная артистка Инара Бабаева, хореограф-постановщик - заслуженный артист Юрий Лобачев, хормейстер - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева, художник-постановщик - заслуженный артист Рамиль Гасымов, художник по свету - Рафаэль Гасанов.

В спектакле, наряду с Симфоническим оркестром и хором Академического театра оперы и балета, а также балетной труппой, примут участие группа Natiq ritm под руководством народного артиста Натига Шириновa, народный артист Эльчин Гашимов (тар), заслуженный артист Эльнур Ахмедов (кяманча) и Амрах Оруджев (уд).

В этот вечера на сцене блистали - народные артисты Тейюб Асланов (Фазлуллах Наими), Нуреддин Мехтиханлы (Летописец), заслуженные артисты Илькин Ахмедов (Абдулгадир Марагаи), Антон Ферштандт (визирь Амира Теймура), Джахангир Гурбанов (Меликшуара), солисты Фатима Джафарзаде (Сянам), Камила Набиева (Фатима), Сяма Гамзаева (мать Насими), Махир Тагизаде (Амир Теймур), Талех Яхъяев (Захид), Фахмин Ахмедли (адвокат Амира Теймура), Хаял Гусейнов (Дервиш), Руслан Персан (Первый охранник), Реза Хосровзаде (Второй охранник), Фуад Азиззаде (Тюремщик), Эльмир Рустамов (Гази) и другие.

В заключении вечера автор либретто оперы, академик Рафаэль Гусейнов, вышедший на сцену после показа, подчеркнул, что именно в советское время великому лидеру Гейдару Алиеву принадлежит большая заслуга в популяризации Имадеддина Насими как азербайджанского поэта, выразив благодарность всем, кто внес свой вклад в создание сценического произведения, и Министерству культуры Азербайджана.