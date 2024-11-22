ПСЖ обязали выплатить Мбаппе €55 млн

Федерация футбола Франции (FFF) оставила без удовлетворения апелляцию клуба "Пари Сен-Жермен" на решение о выплате бывшему игроку команды Килиану Мбаппе €55 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Ранее Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала ПСЖ выплатить игроку эту сумму, которая включает невыплаченную зарплату и бонусы. ПСЖ попытался оспорить это решение, но апелляция была отклонена.

Как стало известно из публикации газеты Le Monde, Мбаппе обратился в LFP и УЕФА с требованием урегулировать спор. В случае признания ПСЖ виновным, клубу могут грозить серьезные санкции: запрет на трансферы, лишение лицензии УЕФА и, как следствие, исключение из Лиги чемпионов.

Напомним, что Килиан Мбаппе выступал за ПСЖ с 2018 по 2024 год и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. За время пребывания в команде он завоевал множество трофеев, включая пять чемпионских титулов Франции и три кубка страны. В июне 2024 года Мбаппе на правах свободного агента подписал контракт с мадридским "Реалом".