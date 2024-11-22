Будет ли снесен известный стадион в Баку?

Распространилась информация, что нынешняя "ASK Arena", известная всем как стадион "Шафа", будет снесена и продана.

Как сообщает Day.Az, News24.az связался с владельцем стадиона ОАО "Азербайджанской промышленной корпорации".



В структуре сообщили, что ни о какой продаже или сносе не может быть и речи. Стадион продолжает функционировать.



В настоящее время на "ASK Arena" проводятся домашние матчи запасных команд некоторых клубов, выступающих в Премьер-лиге Азербайджана, а также клубов 1-й и 2-й лиг.

