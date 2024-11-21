Исторический рекорд биткоина
Биткоин обновил исторический рекорд, превысив $98 тысяч.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на показатели криптовалютной биржи Binance.
По состоянию на утро биткоин подорожал уже на 5,78% за сутки и достиг стоимости $97,476.
По мнению экспертов, рост цены на криптовалюту обусловлен несколькими факторами.
Важную роль играют обещания Дональда Трампа, включающие амбициозные планы по трансформации США в глобальный криптовалютный хаб и обещание сформировать резервы из Bitcoin.
После объявления о победе Трампа на президентских выборах в США 5 ноября был зафиксирован рост стоимости данной криптовалюты на 40%.
Цена биткоина превысила 98 000$, в очередной раз обновив в течение дня свой исторический максимум.
Цена криптовалюты выросла на 5,23% до $98 021.
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