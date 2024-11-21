Исторический рекорд биткоина

Биткоин обновил исторический рекорд, превысив $98 тысяч.



Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на показатели криптовалютной биржи Binance.



По состоянию на утро биткоин подорожал уже на 5,78% за сутки и достиг стоимости $97,476.

По мнению экспертов, рост цены на криптовалюту обусловлен несколькими факторами.



Важную роль играют обещания Дональда Трампа, включающие амбициозные планы по трансформации США в глобальный криптовалютный хаб и обещание сформировать резервы из Bitcoin.



После объявления о победе Трампа на президентских выборах в США 5 ноября был зафиксирован рост стоимости данной криптовалюты на 40%.



Цена биткоина превысила 98 000$, в очередной раз обновив в течение дня свой исторический максимум.



Цена криптовалюты выросла на 5,23% до $98 021.