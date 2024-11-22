Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул важность международного сотрудничества для борьбы с изменением климата и достижения климатической справедливости.

Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети "X", сообщает Day.Az.

"Международное сотрудничество, основанное на Парижском соглашении, необходимо для климатической деятельности. В условиях геополитических разногласий страны должны объединиться в рамках COP29, чтобы обеспечить климатическую справедливость и приблизить нас к построению достойного мира для человечества", - говорится в публикации.

Отметим, что 11 ноября на Бакинском Олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.