Азербайджан признан примером прозрачности в области налогообложения на международном уровне

На основании результатов, объявленных на 48-м заседании Оценочной группы (PRG) по второму этапу оценки, Азербайджанская Республика была удостоена высокого рейтингового балла "Сompliant" (соответствует).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики.

Согласно информации, одним из вопросов, имеющих особое значение в области международного налогообложения, является расширение обмена информацией между налоговыми органами и применение международных стандартов, сформированных в этой области.

Азербайджан, являясь членом "Глобального форума по прозрачности и обмену информацией для целей налогообложения" с 2013 года, взял на себя обязательство участвовать в процессе оценки и внедрения международных стандартов по прозрачности и обмену информацией.

До сих пор Глобальным форумом были проведены два этапа оценки, охватывающие 2010-2016 годы и 2016-2024 годы. В рамках первого этапа охвачено 125 юрисдикций. О начале второго этапа оценки по Азербайджанской Республике было объявлено в сентябре 2023 года, и в этом году в рамках данного этапа состоялся визит экспертов-оценщиков в нашу страну.

В рамках визита эксперты наглядно ознакомились с законодательством и практикой нашей страны. На основании результатов, объявленных на 48-м заседании Оценочной группы (PRG) по второму этапу оценки, Азербайджанская Республика была удостоена наивысшего рейтингового балла "compliant" (полностью соответствует). Рейтинг страны и соответствующий отчет опубликованы 21 ноября на официальном сайте Организации экономического сотрудничества и развития.

Оценки Глобальным форумом в рамках 2-го этапа по странам начались с 2016 года, и процесс охватил в общей сложности 123 страны, помимо Азербайджана. Согласно результатам, 18 стран получили рейтинг "Compliant" (соответствует стандартам), 91 страна - "Largely compliant" (в значительной степени соответствует стандартам), 12 стран - "Partially compliant" (частично соответствует стандартам), а 2 страны - "Non-compliant" (не соответствует стандартам).

С 2019 года оценки по странам проводятся более глубоко, и именно Азербайджанская Республика после 4 стран стала страной, получившей рейтинг "Compliant". В рамках процесса оценки были проанализированы положения ряда законодательных актов и международных договоров, процессы регистрации и упразднения юридических лиц в стране, наличие и актуальность регистрационных данных в налоговых органах, практика подачи налоговых деклараций юридическими лицами.

Кроме того, были изучены наличие и порядок хранения бухгалтерских и банковских документов в стране, доступность этой информации налоговым органам, права налоговых органов в стране и имеющиеся источники информации, уровень соблюдения налогоплательщиками налогового законодательства, количество международных партнеров Азербайджанской Республики, качество и полнота обмена информацией, условия сохранения безопасности этой информации.

Присвоение Азербайджану самого высокого рейтинга в рамках Глобального форума свидетельствует о наличии в нашей стране современной налоговой системы, прозрачной, соответствующей международным стандартам и обеспечивающей возможность эффективного обмена информацией со всеми странами-партнерами. Этот показатель дает нашей стране ряд преимуществ, имеет особое значение с точки зрения повышения международного авторитета страны на фоне обеспечения благоприятного инвестиционного климата и прозрачности, стимулирования притока иностранных инвестиций, а также принятия Азербайджана в качестве надежного партнера на уникальном форуме, где представлены крупные финансовые центры.