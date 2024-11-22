Нахчыван расширяет экспорт кондитерских изделий

Портал "azexport.az" - оператор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) выдал Сертификат свободной продажи (Certificate of free Sale) на экспорт кондитерских изделий из Нахчыванской Автономной Республики в Эфиопию.

Об этом сообщили в ЦАЭРК, передает Day.Az.

Руководитель портала Айхан Гадашев сообщил, что в последнее время наблюдается рост количества обращений по поводу сертификата свободной продажи. Заявки в основном связаны с экспортом продуктов питания. На международном рынке быстро растет число компаний, которые требуют этот сертификат. С получением очередных сертификатов, представленных порталом "Azexport", предусмотрен экспорт кондитерских изделий, произведенных в Нахчыванской Автономной Республике, в Эфиопию. Ранее был выдан сертификат свободной продажи на экспорт мучных изделий на этот рынок.

Сертификат свободной продажи предоставляется порталом "Azexport" в соответствии с указом Президента Азербайджанской Республики от 12 сентября 2017 года. Сертификат подтверждает, что экспортируемый товар находится в свободном обращении в Азербайджанской Республике, сертифицирован соответствующими государственными органами и учреждениями и соответствует стандартам.

Всего с апреля 2018 года по ноябрь 2024 года было выдано сертификатов свободной продажи на 746 наименований продукции. Выдача сертификата облегчила экспорт продукции "Made in Azerbaijan" более чем в 100 стран Америки, Азии, Океании, Европы и Персидского залива, в связи с чем ранее возникали трудности с экспортом.

Предприниматели, желающие получить сертификат свободной продажи, могут подать заявку через портал www.azexport.az.