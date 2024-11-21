https://news.day.az/ecology/1709493.html

В рамках COP29 проходит мероприятие на тему совместного смягчения последствий изменения климата - ФОТО

В рамках COP29 проходит мероприятие на тему "От Баку до Белема: совместное смягчение последствий и адаптация Амазонский региональный механизм комплексного и устойчивого управления лесами в контексте статьи 6.8 Парижского соглашения", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется