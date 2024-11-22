https://news.day.az/world/1709554.html Илон Маск объяснил, зачем США поддерживают нелегальных мигрантов Илон Маск, американский бизнесмен, выразил свою точку зрения в социальной сети X, которой он владеет, утверждая, что часть государственного бюджета США направляется на поддержку нелегальных мигрантов.
Илон Маск объяснил, зачем США поддерживают нелегальных мигрантов
Илон Маск, американский бизнесмен, выразил свою точку зрения в социальной сети X, которой он владеет, утверждая, что часть государственного бюджета США направляется на поддержку нелегальных мигрантов.
Как передает Day.Az, один из пользователей платформы задал вопрос, почему деньги налогоплательщиков расходуются на помощь нелегальным мигрантам, которые совершили преступления.
Маск ответил: "Честный ответ заключается в том, что почти каждый из них, став гражданином, проголосует за демократов".
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