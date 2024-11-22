Количество получателей соцпособий и Президентских стипендий за 10 месяцев

С января по октябрь текущего года Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайдана 504 тысячам человек выплачены социальные пособия и 401 тысячи человек - ежемесячная Президентская стипендия .

Об этом Day.Az сообщили в Госфонде.

Отмечается, что за этот период населению выплачено 898 миллионов манатов по социальным пособиям и 574 миллиона манатов по Президентским стипендиям.

Кроме того, за 10 месяцев текущего года было назначено 128 тысяч социальных выплат, а с 2019 года, когда была внедрена электронная система назначения, через неё было проактивно было назначено 698 тысяч пособий и стипендий.

Недавно сообщалось, что большая часть расходов госфонда соцзащиты пойдет на выплаты населению.