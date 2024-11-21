Объем экспорта нефтепродуктов Азербайджана в 2024 году

За январь-октябрь текущего года Азербайджан экспортировал 495 484,05 тонны нефтепродуктовна сумму 309 018,55 тысячи долларов США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Стоимость экспорта по сравнению с аналогичным периодом 2023 года снизилась на 40,3%, а по объему - на 40,7%.

Отметим, что в прошлом году Азербайджан экспортировал 925 225,07 тонны нефтепродуктов на сумму 572 210,25 тысячи долларов США.