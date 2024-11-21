Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках COP29 выступила на мероприятии, посвященном защите леопардов

21 ноября в рамках 29-й сессии Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) при совместной организации Министерства экологии и природных ресурсов, Общественного объединения IDEA (Международный диалог по защите окружающей среды) и Всемирного фонда дикой природы (WWF) состоялись панельные дискуссии на тему "Защита леопардов в условиях изменения климата".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступившая на открытии мероприятия вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель ОО IDEA Лейла Алиева сказала, что изменение климата и наблюдение негативных тенденций в глобальной экологической системе ставят под угрозу популяцию многих животных, включая кавказских леопардов. Она отметила, что повышение температуры и другие многочисленные природные катаклизмы затрудняют выживание леопардов в природе.

Участникам проекта была предоставлена подробная информация о многочисленных мероприятиях, проводимых IDEA, в том числе о вкладе проекта "Восстановление популяции леопардов в Азербайджане", реализуемого в сотрудничестве с Министерством экологии и природных ресурсов и WWF, для увеличения численности леопардов в нашей стране. Лейла Алиева довела до сведения, что состоявшийся в 2014 году Саммит по биоразнообразию Кавказа обеспечил повышенное внимание к вопросам экологического баланса и защиты живого в регионе Южного Кавказа. Учредитель и руководитель ОО IDEA подчеркнула, что благодаря предпринятым шагам за последние годы на территории Азербайджана было обнаружено 23 особи леопарда.

В завершение своего выступления Лейла Алиева призвала к дальнейшему укреплению глобальных усилий по обеспечению эффективной защиты леопардов.

Далее выступили региональный директор WWF по Европе и Северной Африке Аджай Барай, директор азербайджанского офиса организации Эльшад Аскеров, директор немецкого офиса WWF Аурель Гейдельберг, заместитель начальника Службы защиты биологического разнообразия Министерства экологии и природных ресурсо Рашад Аллахвердиев, эксперт по кошачьим Международного союза охраны природы Татьяна Розен и представитель организации cocorridors Fund for the Caucasus" Ернеж Стритих.