Мы продолжим работу с участниками COP29 для внесения окончательных корректировок в нерешённые вопросы

Мы продолжим работать с участниками, чтобы внести окончательные корректировки в те вопросы, которые остаются нерешёнными.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев.

"Сегодня мы опубликовали упрощённый пакет проектов решений, который включает также цель в 250 миллиардов долларов, установленную развитыми странами. Мы продолжим работать с участниками, чтобы внести окончательные корректировки в те вопросы, которые остаются нерешёнными, и будем стремиться к тому, чтобы этот COP был самым амбициозным в плане результатов, оказывая давление на все стороны для достижения этого", - сказал он.

Новость обновляется