https://news.day.az/economy/1709538.html Создан Союз ассоциаций международных автоперевозчиков тюркских стран - ФОТО В Стамбуле (Турция) состоялось учредительное собрание руководителей национальных ассоциаций автомобильных перевозчиков стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ). Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA).
Создан Союз ассоциаций международных автоперевозчиков тюркских стран - ФОТО
В Стамбуле (Турция) состоялось учредительное собрание руководителей национальных ассоциаций автомобильных перевозчиков стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA).
Основной вопрос, обсуждавшийся на собрании, был связан с созданием Союза ассоциаций международных автомобильных перевозчиков в тюркском регионе (TDT-URTA).
Участники встречи единогласно поддержали решение о создании союза.
Азербайджан на мероприятии представлял руководитель ABADA Хабиб Гасанов.
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