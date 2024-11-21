В Азербайджане значительно выросла медианная зарплата

Медианная зарплата в Азербайджане за последние 5 лет выросла в 2,2 раза.

Как сообщает Day.Az, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал на совместном заседании 2 парламентских комитетов - по труду и социальной политике и экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Министр отметил: "Мы фиксируем официальные зарплаты в электронных трудовых договорах. Однако помимо них существуют различные надбавки, которые работники получают в течение года. Это значительная сумма. В государственном секторе доплаты могут достигать 40%, а в частном секторе предусмотрены бонусы. Однако ни одна из этих доплат не отражается в трудовом договоре, поэтому мы не можем предоставить точные цифры".

Отметим, что недавно была названа прогнозируемая медианная пенсия в Азербайджане на 2025 год.