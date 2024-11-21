Парвиз Шахбазов примет участие в Стамбульском энергетическом форуме

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов посетил Турцию по приглашению министра энергетики и природных ресурсов этой страны Алпарслана Байрактара.

Об этом сообщило министерство энергетики, передает Day.Az.

Министр примет участие в 1-м Стамбульском энергетическом форуме, который состоится 22 ноября в Стамбуле. В рамках форума предусмотрены участие министра энергетики в обсуждениях на сессии "Вызовы и возможности устойчивого будущего" и проведение двусторонних встреч.

Отметим, что 22 ноября состоится Стамбульский энергетический форум.

Форум, который будет организован агентством "Анадолу" под эгидой министерства энергетики и природных ресурсов Турции, в этом году посвящен теме "Общее будущее, общие цели".

В форуме примут участие высокопоставленные государственные чиновники, ответственные за энергетическую сферу различных стран, представители гражданского общества, международных структур, научные деятели и бизнесмены.

На мероприятии будут обсуждаться региональные цели в энергетическом секторе, роль Турции в обеспечении безопасности поставок природного газа, а также региональные и международные вопросы, такие как финансирование энергетической трансформации, энергоресурсы, технологическое развитие и ряд других вопросов, будет создана возможность для диалога на глобальном уровне.