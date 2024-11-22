В рамках COP 29 было проведено мероприятие "City for People in Baku" - ФОТО (R)
20 ноября в рамках COP 29 состоялось мероприятие под девизом "City for People in
Baku" Transforming Urban Spaces for a Sustainable Future" (Город для людей в Баку:
трансформация городских пространств ради устойчивого будущего)
На мероприятии Гейдар Рустамов, заместитель председателя AYNA, выступил с
вступительным словом, предоставив информацию о работе, проделанной в Баку в этой
области, улучшении экосистемы и проектах, реализованных и запланированных в рамках развития города.
Также своим видением концепции "Город для людей" поделился транспортный эксперт
Вусал Раджабли.
В продолжение мероприятия была представлена и обсуждена информация о мерах,
принимаемых частным сектором для поддержки экологических реформ в Баку. Наим
Азизов, руководитель направления по заказам поездок компании Bolt в Азербайджане,
отметил, что "Bolt расширяет сотрудничество с целью создания комфортной и безопасной инфраструктуры для микромобильности. Кроме того, начиная с июля 2024 года, на улицы Баку запустили новые автомобили в рамках плана компании по распространению электромобилей по всей Европе".
В Азербайджане в настоящее время функционируют около 700 электромобилей. Уже
сейчас можно отметить, что 1% ежемесячных поездок осуществляется на электромобилях (EV).
Гульнара Асланбейли, исполнительный директор AmCham, поделилась рекомендациями по устойчивому развитию, в том числе возможности освобождения электромобилей от НДС и импортных пошлин, создании 3000 зарядных станций и электрификации 30% автобусного парка к 2030 году.
В продолжение темы Сеймур Нифталиев, руководитель юридического департамента и
директор KPMG, рассказал о нескольких нормативных изменениях, связанных с
развитием мобильности в 2024 году, включая новую систему парковки, обновленные
требования к такси и водителям такси, а также использование электромобилей.
В конце встречи Гийом Отраж (Guillaume Otrage, COP29 Bike Team), член велокоманды
COP 29, который проехал на велосипеде более 6500 км в Баку и был приглашен в
качестве специального гостя, поделился своими мыслями об устойчивом развитии и
изменении климата.
Отметим, что панельную сессию велa Маарифа Пашаева, руководитель отдела
государственной политики компании Bolt.
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