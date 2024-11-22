В рамках COP 29 было проведено мероприятие "City for People in Baku"

20 ноября в рамках COP 29 состоялось мероприятие под девизом "City for People in

Baku" Transforming Urban Spaces for a Sustainable Future" (Город для людей в Баку:

трансформация городских пространств ради устойчивого будущего)

На мероприятии Гейдар Рустамов, заместитель председателя AYNA, выступил с

вступительным словом, предоставив информацию о работе, проделанной в Баку в этой

области, улучшении экосистемы и проектах, реализованных и запланированных в рамках развития города.

Также своим видением концепции "Город для людей" поделился транспортный эксперт

Вусал Раджабли.

В продолжение мероприятия была представлена и обсуждена информация о мерах,

принимаемых частным сектором для поддержки экологических реформ в Баку. Наим

Азизов, руководитель направления по заказам поездок компании Bolt в Азербайджане,

отметил, что "Bolt расширяет сотрудничество с целью создания комфортной и безопасной инфраструктуры для микромобильности. Кроме того, начиная с июля 2024 года, на улицы Баку запустили новые автомобили в рамках плана компании по распространению электромобилей по всей Европе".

В Азербайджане в настоящее время функционируют около 700 электромобилей. Уже

сейчас можно отметить, что 1% ежемесячных поездок осуществляется на электромобилях (EV).

Гульнара Асланбейли, исполнительный директор AmCham, поделилась рекомендациями по устойчивому развитию, в том числе возможности освобождения электромобилей от НДС и импортных пошлин, создании 3000 зарядных станций и электрификации 30% автобусного парка к 2030 году.

В продолжение темы Сеймур Нифталиев, руководитель юридического департамента и

директор KPMG, рассказал о нескольких нормативных изменениях, связанных с

развитием мобильности в 2024 году, включая новую систему парковки, обновленные

требования к такси и водителям такси, а также использование электромобилей.

В конце встречи Гийом Отраж (Guillaume Otrage, COP29 Bike Team), член велокоманды

COP 29, который проехал на велосипеде более 6500 км в Баку и был приглашен в

качестве специального гостя, поделился своими мыслями об устойчивом развитии и

изменении климата.

Отметим, что панельную сессию велa Маарифа Пашаева, руководитель отдела

государственной политики компании Bolt.