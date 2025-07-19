https://news.day.az/sport/1768678.html Мировой рейтинг: сборная Азербайджана поднялась на 11 позиций По итогам бухарестского этапа женской Мировой серии был опубликован мировой рейтинг сборных по баскетболу 3x3. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборная Азербайджана также попала в список. Наша команда, выигравшая этап, занимает 21-е место в мире. В активе команды 131,248 очка.
Мировой рейтинг: сборная Азербайджана поднялась на 11 позиций
По итогам бухарестского этапа женской Мировой серии был опубликован мировой рейтинг сборных по баскетболу 3x3.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборная Азербайджана также попала в список.
Наша команда, выигравшая этап, занимает 21-е место в мире. В активе команды 131,248 очка. По сравнению с предыдущим рейтингом сборная добавила в свой актив 47,257 балла и поднялась на 11 позиций.
Отметим, что возглавляет список сборная Нидерландов - 547,624 очка.
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