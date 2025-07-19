Fitch не ожидает возобновления военных столкновений между Азербайджаном и Арменией
Возобновление военных столкновений между Азербайджаном и Арменией маловероятно, говорится в отчете рейтингового агентства Fitch Ratings, передает в субботу Day.Az.
Агентство напоминает, что в марте 2025 года Азербайджан и Армения сообщили о завершении согласования текста мирного договора, "однако его содержание и сроки подписания окончательного договора остаются неясными".
"По мнению Fitch, возвращение к военному конфликту в настоящее время маловероятно", - говорится в отчете.
Отметим, что 10 июля состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Абу-Даби (ОАЭ).
Встреча прошла в конструктивной атмосфере.
Были проведены серьезные и содержательные обсуждения по ключевым направлениям мирной повестки - делимитация границ, открытие и развитие Зангезурского коридора, парафирование мирного соглашения.
Достигнута общая договоренность о продолжении переговоров как в формате различных рабочих групп, так и на более высоком уровне.
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