Сборная Азербайджана примет участие в чемпионате

Состоялась жеребьёвка чемпионата Азербайджана по пляжному волейболу среди женщин и мужчин.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в мероприятии, организованном в Бакинском Дворце водных видов спорта, приняли участие исполнительный директор Федерации волейбола Азербайджана Вугар Гусейнзаде, тренер сборных по пляжному волейболу Орхан Гусейнзаде и представители клубов.

В соревнованиях примут участие 12 женских ("Азеррейл-1", "Азеррейл-2", "Азеррейл-3", "Хары Бюльбюль-1", "Хары Бюльбюль-2", "Гянджа-1", "Гянджа-2", "Национальная Академия Авиации-1", "Национальная Академия Авиации-2", "Милли-1", "Милли-2", "Милли-3") и 11 мужских команд ("Азеррейл-1", "Азеррейл-2", "Азеррейл-3", "Муров Аз Терминал-1", "Муров Аз Терминал-2", "Муров Аз Терминал-3", "Муров Аз Терминал-4", "Хары Бюльбюль-1", "Хары Бюльбюль-2", "Хиласэдиджи-1", "Хиласэдиджи-2").

Чемпионат будет организован в соответствии с правилами клубного чемпионата Европы, проводимого Европейской конфедерацией волейбола (CEV). Победитель получит право участвовать в клубном чемпионате Европы.

Отметим, что соревнования пройдут с 21 по 25 июля.