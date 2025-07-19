Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Интервью главы Союза армян России Ары Абрамяна, данное одному из российских информационных агентств, прозвучало как политическая истерика, замаскированная под "озабоченность судьбой соотечественников". "У нас уже нет права голосовать", - с трагическим надломом сообщил Абрамян, ссылаясь на избирательный кодекс Армении, согласно которому граждане страны, проживающие за рубежом, могут голосовать только лично - в пределах государственной границы.

"Купить билет, поехать в Армению и голосовать. Это уже нарушение прав граждан Армении", - добавил он, ставя знак равенства между технической нормой закона и якобы целенаправленным лишением диаспоры политического веса.

На этом фоне он привёл пример Молдавии, где, по его словам, "в РФ проживают до полумиллиона граждан этой страны, а им выделили лишь 10 тысяч бюллетеней". Абрамян пытается выстроить драматический нарратив - будто диаспоры по всему миру целенаправленно лишают права голоса. Но ни одной юридической нормы, подтверждающей, что это нарушение международного или национального права, он так и не назвал.

Что стоит за этой громкой риторикой? Правозащитный пафос или страх потерять власть над своей паствой, превратившейся в бизнес-актив? Кто такой Ара Абрамян, чьим именем он говорит, кого он представляет и кому служит? Почему его заявления звучат синхронно с интересами проигравшей реваншистской элиты в Армении и совпадают с внешнеполитической линией третьих стран?

Перед вами - не просто разбор цитаты. Это - попытка сорвать маску с человека, который десятилетиями спекулировал на боли народа, превращая его судьбу в личный капитал. И если вы думаете, что это история про диаспору - вы ошибаетесь. Это история про власть, деньги, интриги, криминал и войну за влияние.

... В армянской политике и медиа всё чаще звучит имя человека, которого привыкли представлять, как главного "представителя армянской диаспоры", "патриарха" зарубежной Армении и "борца за права соотечественников". Но кто такой Ара Абрамян на самом деле? За громкими фразами о "нарушении прав" армянских граждан скрывается не благородный защитник народа, а безупречно маскирующийся миллиардер, тенью стоящий между Москвой, Ереваном, Парижем и Лос-Анджелесом. Его биография, высказывания, бизнес, связи и идеология - это поле минное, кровавое, заваленное гниющей ложью и дымящимися манипуляциями. Пора сорвать маску.

Начнём с базовых фактов. Ара Абрамян - миллиардер, крупный бизнесмен, выходец из советского Еревана. В 1990-е он перебрался в Москву, где быстро построил империю на стыке девелопмента, торговли и лоббизма. По данным "Forbes Armenia" (2015), его капитал превышал $1,2 млрд. Основные активы - девелоперская компания "Трёхгорная мануфактура", торговля ювелирными изделиями, недвижимость, рестораны, а также влияние на региональные элиты.

Он не учёный, не правозащитник, не общественный деятель. Он бизнесмен. И все его "инициативы" так или иначе служат одному: сохранению и укреплению собственного влияния - в первую очередь в Москве.

Формально Союз армян России (САР) - крупнейшая армянская диаспоральная структура в РФ, имеющая около 2 млн участников. Но по факту это не более чем персональный проект Абрамяна. Его противники внутри самой армянской общины не раз заявляли, что САР - "коммерческая лавка", работающая по вертикали, где любое несогласие карается немедленным исключением.

Известный российский армянин и правозащитник Альберт Багдасарян ещё в 2020 году открыто заявил: "Союз армян России - это клановая организация, защищающая интересы узкой группы армянских олигархов. Она давно перестала быть представителем народа".

Не случайно в 2019 году более 40 армянских общин в регионах России отказались участвовать в съезде САР, обвинив Абрамяна в авторитаризме, коррупции и использовании организации в личных целях.

А заявление Абрамяна о том, что армяне якобы "лишены права голоса" и "должны ехать в Армению, чтобы проголосовать" - грязная манипуляция. В избирательном кодексе Армении прямо указано: голосование за границей не предусмотрено. Это не новость 2025 года, это закон, принятый ещё при прежнем парламенте, одобренный всеми партиями. И этот порядок действует и в других странах.

Во Франции, например, проживает более 500 тысяч армян. Там возможен голос по почте. Но в Армении, с её историей фальсификаций, подделок и "каруселей", решили отказаться от голосования за границей, чтобы сократить манипуляции. Проблема в том, что большая часть диаспоры (включая структуры, связанные с Абрамяном) активно вмешивалась в выборы, финансируя реваншистские партии, вроде блоков "Армения" Роберта Кочаряна и "Честь имею" Сержа Саргсяна.

Именно поэтому армянская власть поставила заслон - чтобы не дать криминализированным сетям в диаспоре срывать выборы в стране.

Абрамян возмущён не потому, что "нарушаются права", а потому, что его структуры лишаются инструмента давления на Ереван.

Нет ничего более жалкого, чем, когда мафиозный воротила, обложенный связями, миллионами и чекистскими друзьями, пытается выдать себя за "духовного отца нации". Ара Абрамян, самозваный "глава армянской диаспоры", в своих интервью корчит правозащитника, вселенски страдает от "ущемления прав армян за рубежом", цитирует Конституцию, давит на жалость. Но достаточно чуть приподнять занавес - и становится ясно: перед нами не правозащитник, а лоббист, аферист, кукловод, связанный с криминалом, военными торгашами и одиозными политиками. Тот, кто превращал боль народа в наличные, а диаспору - в орудие давления и манипуляции.

Портрет Ара Абрамяна будет неполным без одной крайне воняющей детали - его многолетних и абсолютно бесстыдных связей с армянским криминалитетом и бывшими генералами спецслужб. Рядом с ним десятилетиями крутились "герои" другого масштаба - люди с кличками, арсеналами, судимостями и красными корочками.

Вот, к примеру, Артур Асатрян, более известный в европейской криминальной среде как Дон Пипо. Один из самых влиятельных паханов армянской мафии, обосновавшийся в Италии и Германии. В 2018 году его арестовали итальянские карабинеры по делу о торговле оружием и причастности к организации насилия против азербайджанской общины. Его ближайшие соратники не только не скрывали связей с САР - они позировали с Абрамяном на мероприятиях, словно это не мафиози, а заслуженные ветераны сцены.

Следующий экземпляр - Манвел Григорян, бывший генерал и депутат парламента Армении, более известный по кличке "Тушенка Манвел". При нём армянская армия воняла гнилыми консервами, потому что гуманитарную помощь он тупо разворовывал, перепродавая солдатские пайки. У него дома нашли десятки ящиков с просроченными бинтами, тушёнкой и боевым оружием. Этот человек долгие годы был вхож в структуры Абрамяна, а сам глава САР считал Григоряна "великим сыном армянского народа".

Идём дальше - Арарат Зурабян, политик с мутным шлейфом, активист Партии процветающей Армении (ППА), находившейся под колпаком у миллиардеров вроде Гагика Царукяна. Именно в эту структуру Абрамян вкачивал деньги в 2010-х годах, рассчитывая использовать её как политический таран против реформаторов в Ереване. Сам же Царукян был не раз вызван на допросы антикоррупционного комитета - по делу об уклонении от налогов и попытках подкупа.

Вот вам и "общественный деятель". Его окружение - это не профессора, не юристы, не благотворители. Это - криминальные лидеры, разложенные генералы, коррупционные политики. Тот, кто собрал вокруг себя таких "друзей", не может претендовать ни на моральное превосходство, ни на право говорить от имени диаспоры.

Ара Абрамян очень любит говорить, что он "вне политики". Это примерно, как если бы наркокурьер утверждал, что не знает, что такое "контрабанда". На самом деле он глубоко и последовательно вовлечён в многолетнюю политическую игру - только делает это по-воровски, за спиной, под столом, через чемодан и офшор.

Абрамян - это передаточный механизм между реваншистской элитой Армении, российскими военными и французскими кулуарами. Именно через него в 2016-2020 годах велись неформальные переговоры между армянскими генералами и окружением Сергея Шойгу о поставках оружия в обход международного контроля. Об этом сообщали источники РБК и армянской прессы - указывались схемы через российские частные компании, которым содействовали структуры, близкие к САР.

Во время армянской "бархатной революции" 2018 года и в последующие годы правления Никола Пашиняна, Абрамян превратился в ядро антиреформаторского лобби. Информационные кампании против нового правительства шли с размахом. Через армянские медиа в Москве, Лос-Анджелесе, Париже велась настоящая война. На телеканале "Армения ТВ" - лавина фейков. В Телеграм-каналах, контролируемых людьми из его круга - вбросы, угрозы, шантаж. Финансирование таких кампаний проводилось через "фонды культурного развития", но по сути речь шла о грязной информационной спецоперации.

Особенно опасна линия Абрамяна по антиисламской, ксенофобской пропаганде. В 2020 году, в разгар Второй Карабахской войны, он открыто заявил: "Мы должны отомстить. Эта война - на века".

Это заявление - прямая угроза не только Азербайджану, но и внутренней стабильности России, где проживают миллионы мусульман. Это - удар в спину межнациональному миру, который Москва выстраивала годами.

И если Кремль до сих пор закрывает глаза на такие слова - вопрос: почему? Не потому ли, что Абрамян до сих пор нужен как "теневой переговорщик", готовый в любой момент поддержать реваншистов и расшатать Ереван?

А ведь завтра он может поддержать кого угодно - хоть врагов самой России, если почувствует, что ветер дует с другой стороны.

Ещё в 2013 году против структур, связанных с Абрамяном, было возбуждено дело о неуплате налогов в особо крупном размере. Речь шла о схемах обналички, выведенных из ювелирного бизнеса (в частности, московского торгового дома "Трия"), которые через цепочку фирм-однодневок уходили в Армению и Кипр.

В отчёте Федеральной налоговой службы указывались суммы - более 800 млн рублей, выведенных за рубеж в течение двух лет. Следствие было приостановлено, но через несколько месяцев "по странному совпадению" Абрамян был награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, после чего дела замяли.

Позже, в 2020 году, Счетная палата России вновь заявила, что структуры САР получали дотации из региональных бюджетов на проведение культурных мероприятий, но не предоставляли финансовой отчётности. Так, в 2019 году на мероприятия в честь "армянской культуры" в Сочи было выделено 16 млн рублей. По факту - прошёл только один концерт.

Иногда история шутит особо мерзко - она лепит из мелких, обрюзгших человечков карикатуры на диктаторов. Смешные, жалкие, но опасные. Ара Абрамян - как раз из таких. Этот атрофированный рупор "армянской исключительности" с кожаным лицом и замашками вахтового гауляйтера пытается убедить всех, что он - духовный лидер, защитник нации, голос страдающего народа. А на деле - фарш из фобий, комплексов и тускнеющего влияния. Скучный тиран в банном халате.

В 2021 году, на полном серьёзе, стоя перед микрофонами Общественной палаты России, этот политический Ришелье из Бутырки изрёк следующее: "Армяне - один из древнейших и уникальнейших народов. Мы не можем жить рядом с теми, кто нас не уважает. Они должны либо принять наши правила, либо уехать".

Не обожравшийся армянский рэпер в телеге, не кухонный националист на похмелье, а официальное лицо, награждённое орденами и ходящее по федеральным коридорам. Этническая сегрегация, обёрнутая в "историческую гордость". Прямая калька с Третьего рейха, но с акцентом из Арбата. В его голове - бункер. В душе - пепел. А на устах - речёвки, от которых даже черепушки в Освенциме шевелятся.

Ара Абрамян не просто говорит вслух то, о чём в приличном обществе стыдно даже думать. Он выдвигает идеологию: "Если ты не с нами, ты никто. Либо подчиняйся, либо проваливай". Это и есть его мировоззрение. На базе которого он выстраивал свой Союз армян России - не как культурную платформу, а как систему идеологического гетто, где есть только два типа людей: свои и подлежащие изгнанию.

Эта "армянская лобби-теократия" в исполнении Абрамяна - нечто среднее между тоталитарной сектой и корпоративной пирамидой. Сверху - самозваный "национальный пастырь", внизу - бесконечная диаспоральная масса, превращённая в электоральный, финансовый и медийный ресурс. Абрамян никогда не любил армян - он всегда любил власть над армянами. Он не спасал нацию - он доил её.

Сегодня, когда Ереван перестал брать телефон, когда министр иностранных дел Армении не кланяется ему в пояс, когда Пашинян выгнал его друзей с должностей и закрыл кран с "благодарностями", Абрамян превратился в обиженного старого фюрера. Его завывания о "нарушении прав" армян за границей - это не голос народа, это визг диктатора, которого выгнали с королевского трона на задний двор истории.

Он бьётся в истерике, требует "вернуть голосование по диаспоре". Почему? Потому что, пока в Москве армяне ходят на участки, он ещё может влиять на Ереван. Мобилизовать, купить, нажать. Он ещё кое-кто. А без этого - ноль. Мыльный пузырь, набитый старыми орденами, контактами с мёртвыми генералами и номерами адвокатов.

Абрамян - это не "армянин будущего". Это реликт, политическая амфора с тухлой квашеной националистической закваской. В XXI веке он проповедует идеи, которые смердят нацизмом, и делает это в лицо российским чиновникам - в стране, победившей Гитлера. И никто не хлопает дверью. Все кивают. Потому что боятся? Или потому что выгодно?

В любом случае, его время закончилось. Империя иллюзий рушится, а под мрамором остаётся то, что всегда было - заплесневелый, токсичный фантом, именуемый Ара Абрамян. Запомните этот запах. Это пахнет не ладаном, не книгой, не нацией. Это пахнет смертью политического трупа, который всё ещё не осознал, что его эпоха сдохла.