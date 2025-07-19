Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения народного артиста Агабабы Буньядзаде

Одним из выдающихся деятелей искусства, искренне преданных оперному искусству и внесших значительный вклад в музыкальное наследие Азербайджана, является народный артист Агабаба Буньядзаде. Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения выдающегося оперного исполнителя.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет краткий обзор жизни и творчества народного артиста.

Агабаба Балага оглу Буньядзаде родился 19 июля 1915 года в Баку. В 1934 году окончил среднюю школу и овладел профессией слесаря в профтехучилище, однако не стал работать в этой сфере. Обладатель сильного баритона Агабаба Буньядзаде записался в драматический кружок художественной самодеятельности. Помимо актерской деятельности в драматическом кружке, он также выступал как певец.

В 1938-1939 годах Агабаба Буньядзаде по настоянию Узеира Гаджибейли получает образование в музыкальном училище имени Гнесиных в Москве, а в 1940 году вернулся на родину. В том же году он поступил в оперную студию при Азербайджанской государственной консерватории, где обучался технике вокала в классе народного артиста Константина Книжникова. Так началась его трудовая деятельность в Театре оперы и балета. Сначала он выступал в хоровой группе студии, а спустя некоторое время занял место среди солистов театра.

За годы работы в Театре оперы и балета Агабаба Буньядзаде исполнил более 60 ответственных партий. В течение своей творческой деятельности он создал запоминающиеся образы в операх азербайджанских, русских и западноевропейских композиторов, отличающиеся богатой характеристикой.

Исследования показывают, что партии, исполненные А. Буньядзаде - Нофель в "Лейли и Меджнун", Гасан хан и Алы в "Кёроглу" Узеира Гаджибейли, Хан в "Шахсенем" Р. Глиэра, Руджеро в "Дочи кардинала" Ф. Галеви и другие, отличались драматической глубиной, психологической целостностью и органичным единством голоса и действия.

Он также заслужил признание благодаря выдающемуся исполнению таких партий, как Шахвелед ("Ашуг Гариб" - З. Гаджибейли), Правитель ("Низами" - А. Бадалбейли), Явер ("Азад" - Дж. Джангиров), Атакиши ("Севиль" - Ф. Амиров), Агалар бей ("Наргиз" - М. Магомаев), Шейх Насрулла ("Мертвецы" - В. Адыгезалов), Шапур ("Хосров и Ширин" - Ниязи), Мердан ("Родина" - Г. Гараев и Дж. Гаджиев), Фигаро ("Севильский цирюльник" - Дж. Россини) и других.

В 1967 году А. Буньядзаде поставил на сцене оперу М. Магомаева "Шах Исмаил" и добился одного из своих первых больших успехов, воплотив образ шаха Аслана. А партия Гасан хана в опере "Кёроглу" Узеира Гаджибейли считается величайшим сценическим достижением артиста.

Он высоко ценил личность и творчество Узеира бея и всегда вспоминал его с благодарностью. В своей статье "Бессмертие", опубликованной в прессе в 1962 году, А. Буньядзаде писал: "Узеир бей всегда находился в поиске нового. Я был среди этих "находок". Я участвовал в первой постановке оперы "Кёроглу" - сначала в составе хора, затем в роли глашатая. Позже я задумался над подготовкой партии Гасан хана. Начал постепенно работать над образом, разучил арии и решил показать их Исмаилу Идаятзаде. Он прослушал и одобрил мое исполнение. Мы решили устроить сюрприз для Узеира бея. Показать ему на сцене молодого и нового Гасан хана было и ответственным, и радостным моментом. Вскоре мне доверили эту партию и она стала одним из первых успехов в моем творчестве".

A.Буньядзаде побывал с гастролями за пределами республики - в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Тбилиси и других городах бывшего СССР, а также в Болгарии и Румынии и каждый раз достойно представлял нашу культуру. На сцене Софийского театра оперы и балета он исполнил партию Эскамильо в опере Ж. Бизе "Кармен".

За заслуги в области театрального искусства артист был награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. В 1943 году он был удостоен почетного звания "Заслуженный артист", а в 1955 году - "Народный артист".

Видный деятель оперного искусства скончался 17 декабря 1974 года в Баку и был похоронен на второй Аллее почетного захоронения.