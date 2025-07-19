МЧС повторно обратилось к населению

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана повторно обратилось к населению с призывом соблюдать правила безопасности на пляжах.

Как сообщает Day.Az, в обращении говорится, с наступлением лета и повышением температуры одним из популярных мест отдыха становятся водоемы. Несмотря на широкомасштабную просветительскую работу, проводимую МЧС, к сожалению, некоторые граждане продолжают игнорировать правила безопасности, что нередко приводит к трагическим последствиям.

МЧС призывает граждан строго соблюдать правила безопасности на водоемах и пляжах.

В обращении подчеркивается, что строго запрещено купаться в местах, не предназначенных для этого, заплывать за пределы обозначенной зоны купания, заходить в море в ветреную погоду, ночевать на пляже, находиться на пляже в состоянии алкогольного опьянения, грубо вести себя в воде, рыбачить на территории пляжа, заходить на пляж на лодках и маломерных судах, не относящихся к спасательной технике.

"Также важно помнить, что дети не должны оставаться на пляже без присмотра, необходимо строго следовать предупреждающим знакам, указаниям на информационных щитах, а также требованиям и призывам спасателей, длительное пребывание под палящим солнцем и купание после наступления темноты опасны для жизни!", - говорится в обращении.