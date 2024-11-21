COP29 продемонстрировала способность объединять усилия для достижения амбициозных целей

COP29 продемонстрировала способность объединять усилия всех участников для достижения амбициозных целей.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала член Консультативного совета COP29, член правления Международного центра Низами Гянджеви Жан Бадершнайдер на пресс-конференции Международного центра Низами Гянджеви.

"Особую благодарность стоит выразить председательству COP29, которое создало платформу для обсуждения роли частного сектора в масштабировании финансирования. Это важный шаг вперед, который закладывает прочную основу для дальнейших действий", - сказала она.

По ее словам, быстрое масштабирование климатического финансирования является важнейшим условием достижения глобальных климатических целей.

"Вы можете выдвигать тысячи рекомендаций, но без финансов для их реализации они останутся только на бумаге. Ускоренное увеличение климатического финансирования - это основа для достижения наших целей", - отметила она.

Жан Бадершнайдер подчеркнула, что государственных и многосторонних усилий недостаточно для решения климатических задач, и важную роль здесь играет частный сектор.

Она также добавила, что партнерство между государственным и частным секторами станет решающим фактором в реализации климатических инициатив и ускорении перехода к устойчивому будущему.