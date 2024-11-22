https://news.day.az/world/1709628.html Мигранты массово стекаются к границам США - ВИДЕО Мигранты в Мексике массово стекаются к границам США, надеясь успеть попасть в Штаты до инаугурации Трампа Как передает Day.Az, на видео сотни мигрантов пешком покидают мексиканский город Тапачула, направляясь к границе с США.
Мигранты массово стекаются к границам США - ВИДЕО
Мигранты в Мексике массово стекаются к границам США, надеясь успеть попасть в Штаты до инаугурации Трампа.
Как передает Day.Az, на видео сотни мигрантов пешком покидают мексиканский город Тапачула, направляясь к границе с США.
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