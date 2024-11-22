Мигранты массово стекаются к границам США

Мигранты в Мексике массово стекаются к границам США, надеясь успеть попасть в Штаты до инаугурации Трампа.

Как передает Day.Az, на видео сотни мигрантов пешком покидают мексиканский город Тапачула, направляясь к границе с США.