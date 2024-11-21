Провал Макрона в ходе визита в Чили

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о провальном визите Эмманюэля Макрона в Чили

Day.Az представляет публикацию:

Визит Эмманюэля Макрона в страны Латинской Америки грозит обернуться грандиозным провалом. Сейчас Макрон находится в Чили, где вышел к прессе по итогам переговоров с местными властями.

Забавно, но Чили - это вам не Армения, и тут президент Франции громко заявил о том, что "Франция всегда выступает против двойных стандартов в политике".

Да ладно?!

Еще смешнее, что примерно также отреагировали в самом Чили. Местная пресса и дипломаты смеялись прямо в кулуарах переговоров Макрона. "Кому-кому, но не ему заикаться о двойных стандартах", - примерно такие слова звучали буквально в паре сантиметров от французского президента.

Еще одна больная фантазия нового Наполеона провалилась.