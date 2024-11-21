Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках COP29 приняла участие в панельных дискуссиях, посвященных защите редких животных

21 ноября при сотрудничестве Общественного объединения IDEA (Международный диалог по защите окружающей среды) и Международного союза охраны природы (МСОП) в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) были организованы панельные дискуссии на тему "60 лет охраны: Красный список МСОП".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступившая на открытии мероприятия вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель ОО IDEA Лейла Алиева отметила, что охрана исчезающих биологических видов играет важную роль в защите глобальной экосистемы и биоразнообразия. Лейла Алиева подчеркнула, что предотвращение уничтожения живых организмов является глобальным призывом, требующим совместных шагов в условиях международной солидарности и сотрудничества.

Затем участники мероприятия были проинформированы о богатой природе Южного Кавказа и ряде вымерших видов животных, относящихся к этому региону.

Коснувшись деятельности, проводимой ОО IDEA с 2011 года, Лейла Алиева отметила, что защита редких живых существ, охрана редких видов животных и растений, относящихся к нашей стране, а также восстановление их популяции занимают особое место среди основных направлений деятельности организации. Учредитель и руководитель ОО IDEA отметила проект "Большая пятерка Кавказа", который был представлен широкой общественности в 2012 году в рамках сотрудничества с МСОП. Было сообщено, что предпринят ряд мер по охране и увеличению популяции кавказского леопарда, джейрана, бурого медведя, серого волка и императорского орла.

Лейла Алиева сказала, что с 2017 года в Шахдагский национальный парк из различных стран Европы завезены 46 зубров с целью восстановления их популяции и реинтродукции в природу страны, и до 2028 года планируется увеличить численность зубров до 100. В то же время было сообщено, что благодаря реализации проекта по реинтродукции джейрана и других соответствующих мер, популяция джейрана на территории страны увеличилась до 8 тысяч голов. Кроме того, в Каспийское море и другие водные бассейны Азербайджана выпущены сотни тысяч мальков осетра.

Выступая в рамках мероприятия, прошедшего при модераторстве регионального директора МСОП по Восточной Европе, Северной и Центральной Азии Оливера Аврамоски, генеральный директор МСОП Гретель Агилар, генеральный директор организации Conservation International по лесной стратегии Джейсон Фанк и главный менеджер организации Birdlife International Кэти Йитонг Ли поделились с участниками дискуссии мнением о важности сохранения живых существ, занесенных в Красный список МСОП, а также защиты глобального биоразнообразия посредством совместных усилий и деятельности, ориентированной на результат.