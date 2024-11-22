Азербайджан лидирует в области декарбонизированного транспорта

На полях COP29 руководитель группы транспортного сектора Азиатского банка развития (АБР) Джеймc Лезер поделился с Azernews своими мыслями о глобальных климатических инициативах, роли транспорта в устойчивом развитии и возможностях зеленого финансирования в Азербайджане и за его пределами.

Как передает Day.Az, Джеймc Лезер подчеркнул важность инициатив COP29 для сотрудничества:

"Это прекрасная возможность объединить весь мир для обсуждения критически важной проблемы, связанной с климатическими проблемами, смягчением последствий изменения климата, адаптацией к изменению климата. Мы отметили День транспорта, что является моим бэкграундом. Так что это был очень насыщенный день, рассматривающий все виды транспорта... это очень редкая возможность, когда все эксперты собираются вместе, говорят с правительствами о том, как может выглядеть будущее. Но нам нужно говорить. Разговоры - это одно, но после разговоров должны следовать действия. Я из банка, поэтому мы можем помочь в финансировании этого вопроса".

Обсуждая дефицит финансирования мер по борьбе с изменением климата, Лезер подчеркнул необходимость инноваций:

"Инфраструктурный дефицит в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на который смотрит Азиатский банк развития, очень велик. И я не думаю, что финансирование мер по борьбе с изменением климата сможет все это восполнить. Я бы сказал, что его можно использовать очень каталитическим образом. Мы можем доказать концепции и инвестировать в эти ранние преимущества, пока они не станут гораздо более распространенными... Чем больше исследований, чем больше инвестиций, тем ниже цена, тем больше людей также будут востребованы эти области".

Говоря об инициативах Азербайджана по финансированию мер по борьбе с изменением климата, Лезер подчеркнул продолжающееся сотрудничество:

"Мы использовали поддержку АБР на железной дороге здесь. Как и Азербайджанские железные дороги, мы оказываем поддержку, и последняя совместная работа, которую мы рассматриваем, касается декарбонизации для организации. Не только с точки зрения электрификации железной дороги и чистого нуля для самой железной дороги, но и земельных участков и других аспектов железной дороги, которые потенциально могут обеспечить чистые источники энергии".

Говоря о преобразовании Среднего коридора в зеленый коридор Лезер отметил важность долгосрочных инвестиций и мультимодальных транспортных решений:

"Рост спроса между Азией и Европой и внутри самого региона будет продолжать расти. Одна из главных проблем, которая меня беспокоит, заключается в том, что спрос на эти перевозки грузов или даже пассажиров намного превышает любые инвестиции, которые делаются. Нам нужно позиционировать себя так, каковы, вероятно, эти потребности, какими они будут в 2050 году, и начать инвестиции сейчас, но в масштабах, необходимых для удовлетворения этих будущих потребностей. Средний коридор обеспечит связь от портов до железнодорожных и автомобильных сетей, поэтому нам нужно рассмотреть множество различных видов транспорта... Вы настолько сильны, насколько сильно ваше самое слабое звено".

В своих идеях Лезер подчеркивает важность совместных подходов, инновационного финансирования и стратегических инвестиций для стимулирования зеленого перехода в сфере транспорта и за его пределами.