Автор: Назрин Абдул,

Azernews

Основа замечательных достижений Азербайджана - эффективная система управления Республикой. В основе успешной политики страны лежит процветающая экономика.

Президент Ильхам Алиев постоянно подчеркивал важность сильной экономики как краеугольного камня национального успеха. Размышляя о победе страны, он заявил: "Если бы у нас не было экономической мощи, было бы невозможно достичь этой победы. Во-первых, необходимо было обеспечить экономическую независимость - и это было сделано. Сегодня Азербайджан экономически независим. Он ни от кого не зависит - ни от какой страны, ни от какого-либо международного финансового института".

Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан приступил к реализации крупномасштабных энергетических и транспортных проектов, создал новые платформы регионального сотрудничества и занял ключевые роли в престижных международных организациях. Растущий глобальный статус страны еще раз подтверждается проведением ею крупных мировых мероприятий, таких как предстоящая Конференция ООН по изменению климата COP29. Выбор Азербайджана в качестве места проведения этого важнейшего международного мероприятия является явным отражением растущего престижа и влияния страны на мировой арене.

Успешное правление Президента Ильхама Алиева заложило основу для экономического процветания Азербайджана, укрепило его позиции в международном сообществе и укрепило его место среди ведущих и самых могущественных стран мира.

Ключевым аспектом экономической политики Азербайджана является его сосредоточенность на повышении уровня жизни граждан и укреплении доверия между государством, обществом и экономическими субъектами. Благодаря систематическим усилиям по диверсификации экономики правительство значительно снизило зависимость от нефтегазового сектора, одновременно расширяя ненефтяной сектор и увеличивая ненефтяной экспорт.

Диверсификация экономики Азербайджана - это работа, которая продолжается и поддерживается ключевыми государственными программами и макроэкономическими проектами, направленными на балансировку нефтяного и ненефтяного секторов. Эта стратегическая диверсификация укрепляет геополитические позиции Азербайджана, закрепляя страну в качестве регионального лидера и важного партнера в деле глобального мира и безопасности.

Энергетический экспорт Азербайджана еще раз демонстрирует его стратегическую значимость. Азербайджанский природный газ в настоящее время поставляется в восемь стран, включая семь европейских государств. Ожидается, что завершение строительства газопровода Сербия-Болгария в Нише, Сербия, внесет значительный вклад в энергетическую безопасность Европы.

Экспорт азербайджанской нефти по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса обслуживает рынки Средиземноморья и Черного моря, в то время как Южный газовый коридор - инфраструктурный проект протяженностью 3500 километров - играет жизненно важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Кроме того, между Азербайджаном и Европейским союзом был подписан Меморандум о взаимопонимании по стратегическому энергетическому партнерству, который предусматривает удвоение экспорта азербайджанского газа в Европу к 2027 году.

Азербайджан продвигает развитие зеленой энергетики с помощью стратегических проектов и международного партнерства.

Наряду с традиционными источниками энергии, такими как нефть и газ, Азербайджан также уделяет большое внимание альтернативной энергетике, активно реализуя совместные проекты с ключевыми компаниями и странами в этом секторе. В рамках своей приверженности возобновляемым источникам энергии Президент Ильхам Алиев издал директивы по использованию возобновляемых источников энергии на недавно освобожденных территориях страны.

В соответствии со стратегией экономического развития, установленной Президентом Ильхамом Алиевым для освобожденных регионов, преобразование этих территорий в зону "зеленой энергетики" является ключевым приоритетом. После 44-дневной войны, на встрече 6 января 2021 года, на которой были рассмотрены экономические результаты 2020 года, Президент Ильхам Алиев представил стратегическое видение создания зоны зеленой энергетики на освобожденных территориях, подчеркнув значительный потенциал возобновляемой энергии, имеющийся в этих регионах.

На сегодняшний день Азербайджан активно продвигает свою повестку дня в области зеленой энергетики посредством нескольких крупномасштабных проектов, включая ввод в эксплуатацию солнечной электростанции мощностью 230 мегаватт и предстоящее завершение строительства солнечной электростанции мощностью 240 мегаватт. Кроме того, в июне в Баку были заложены первые камни для трех солнечных и ветряных электростанций общей мощностью один гигаватт. Эти проекты свидетельствуют о растущей роли Азербайджана в секторе возобновляемой энергетики.

Признавая огромный энергетический потенциал страны, ведущие мировые энергетические компании, такие как Masdar, ACWA Power и BP, инвестировали в Азербайджан, извлекая выгоду из его возможностей в области возобновляемой энергии. Азербайджан хорошо позиционирован как с технической, так и с экономической точки зрения для использования своих возобновляемых источников энергии. Потенциал возобновляемой энергии страны включает 135 гигаватт на суше и 157 гигаватт на море. С экономической точки зрения потенциал возобновляемой энергии Азербайджана оценивается в 27 гигаватт, при этом ветровая энергия составляет 3000 МВт, солнечная энергия - 23 000 МВт, биоэнергия - 380 МВт, а потенциал горных рек - 520 МВт.

Стратегический акцент на возобновляемой энергии и экономической диверсификации в Азербайджане подчеркивает дальновидный подход страны к устойчивому развитию. После значительной победы в 44-дневной войне Азербайджан не только вернул себе свои территории, но и позиционирует себя как регионального лидера в области зеленой энергии. Видение президента по преобразованию этих недавно освобожденных территорий в зону "зеленой энергетики" отражает приверженность страны долгосрочному, экологически устойчивому росту.

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