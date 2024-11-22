Медиатур на территорию службы пограничного отряда "Шамкир" ГПС Азербайджана

Государственной пограничной службой (ГПС) организован медиатур на территорию службы отдельной пограничной дивизии "Газах" и пограничного отряда "Шамкир" Командования пограничных войск Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, представители СМИ, принимающие участие в мероприятии, сначала побывали в штабе пограничного отряда "Шамкир" ГПС.

Журналистам была предоставлена подробная информация о деятельности пограничников, имеющихся на вооружении боеприпасах, военной технике, устройствах, используемых при охране и обороне Государственной границы, служебных животных.

Также участники медиатура ознакомились со служебными и бытовыми условиями личного состава.

Отметим, что медиатур продолжится на территории службы отдельной пограничной дивизии "Газах".