Одна из стран объявила об эпидемии коклюша - младенцы под угрозой
В Новой Зеландии официально объявлена эпидемия коклюша, опасной инфекции, наиболее угрожающей младенцам.
Как передает Day.Az, Te Whatu Ora, организация здравоохранения Новой Зеландии, сообщила о принятии национально координированного плана действий после совещания чиновников.
За последние четыре недели зарегистрировано 263 случая коклюша (Pertussis) - это самый высокий месячный показатель за 2024 год. Ранее всплески заболеваний наблюдались в мае, июне и июле.
Повышенный риск для младенцев
Директор общественного здравоохранения доктор Николас Джонс заявил, что многие страны также фиксируют рекордные уровни коклюша, вероятно, из-за низкой заболеваемости в период пандемии COVID-19.
"Нашей главной задачей является защита младенцев через своевременную вакцинацию и иммунизацию во время беременности," - подчеркнул доктор Джонс.
Он отметил, что даже в странах с высоким уровнем вакцинации эпидемии случаются каждые несколько лет, однако заболеваемость и смертность среди младенцев значительно ниже, если матери привиты во время беременности.
Меры национального масштаба
Национальный клинический директор службы защиты здоровья доктор Сьюзан Джек подчеркнула, что команда национального реагирования уже приступила к работе, координируя усилия по всей стране.
"Наша последняя крупная вспышка коклюша была в 2017 году, но эпидемии могут длиться месяцы, а иногда и больше года. Это будет марафон, а не спринт," - заявила она.
Доктор Джек добавила, что коклюш особенно опасен для новорожденных и пожилых людей, в некоторых случаях заболевание может быть смертельным. В прошлом году три младенца скончались от коклюша.
Около 50% младенцев, заболевших коклюшем до 12 месяцев, нуждаются в госпитализации, а 1-2 из 100 госпитализированных детей умирают от инфекции.
Рекомендации по вакцинации
- Вакцинация для младенцев проводится в 6 недель, 3 месяца и 5 месяцев, затем в 4 года.
- Беременные женщины могут бесплатно получить прививку с 16-й недели беременности.
- Взрослым доступна бесплатная доза вакцины в возрасте 45 лет (при отсутствии 4 предыдущих прививок) и в 65 лет.
Симптомы коклюша
На ранних стадиях (примерно через неделю после заражения):
- заложенность или насморк;
- чихание;
- лёгкая температура;
- кашель.
Через неделю:
- неконтролируемые приступы кашля, длящиеся несколько минут;
- кашель, вызывающий рвоту;
- густая слизь, приводящая к удушью;
- младенцы могут задыхаться, переставать дышать и синеют во время приступов кашля.
Эпидемия потребует длительных усилий для её контроля, чтобы защитить наиболее уязвимых жителей Новой Зеландии.
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