Одна из стран объявила об эпидемии коклюша

В Новой Зеландии официально объявлена эпидемия коклюша, опасной инфекции, наиболее угрожающей младенцам.

Как передает Day.Az, Te Whatu Ora, организация здравоохранения Новой Зеландии, сообщила о принятии национально координированного плана действий после совещания чиновников.

За последние четыре недели зарегистрировано 263 случая коклюша (Pertussis) - это самый высокий месячный показатель за 2024 год. Ранее всплески заболеваний наблюдались в мае, июне и июле.

Повышенный риск для младенцев

Директор общественного здравоохранения доктор Николас Джонс заявил, что многие страны также фиксируют рекордные уровни коклюша, вероятно, из-за низкой заболеваемости в период пандемии COVID-19.

"Нашей главной задачей является защита младенцев через своевременную вакцинацию и иммунизацию во время беременности," - подчеркнул доктор Джонс.

Он отметил, что даже в странах с высоким уровнем вакцинации эпидемии случаются каждые несколько лет, однако заболеваемость и смертность среди младенцев значительно ниже, если матери привиты во время беременности.

Меры национального масштаба

Национальный клинический директор службы защиты здоровья доктор Сьюзан Джек подчеркнула, что команда национального реагирования уже приступила к работе, координируя усилия по всей стране.

"Наша последняя крупная вспышка коклюша была в 2017 году, но эпидемии могут длиться месяцы, а иногда и больше года. Это будет марафон, а не спринт," - заявила она.

Доктор Джек добавила, что коклюш особенно опасен для новорожденных и пожилых людей, в некоторых случаях заболевание может быть смертельным. В прошлом году три младенца скончались от коклюша.

Около 50% младенцев, заболевших коклюшем до 12 месяцев, нуждаются в госпитализации, а 1-2 из 100 госпитализированных детей умирают от инфекции.

Рекомендации по вакцинации

Вакцинация для младенцев проводится в 6 недель, 3 месяца и 5 месяцев, затем в 4 года.

Беременные женщины могут бесплатно получить прививку с 16-й недели беременности.

Взрослым доступна бесплатная доза вакцины в возрасте 45 лет (при отсутствии 4 предыдущих прививок) и в 65 лет.

Симптомы коклюша

На ранних стадиях (примерно через неделю после заражения):

заложенность или насморк;

чихание;

лёгкая температура;

кашель.

Через неделю:

неконтролируемые приступы кашля, длящиеся несколько минут;

кашель, вызывающий рвоту;

густая слизь, приводящая к удушью;

младенцы могут задыхаться, переставать дышать и синеют во время приступов кашля.

Эпидемия потребует длительных усилий для её контроля, чтобы защитить наиболее уязвимых жителей Новой Зеландии.