Президент Ильхам Алиев принял министра транспорта и дорожной безопасности Израиля

22 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра транспорта и дорожной безопасности Государства Израиль Мири Регев.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Мири Регев передала главе государства приветствия Президента Государства Израиль Ицхака Герцога.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия и попросил передать его приветствия главе Государства Израиля.

На встрече было подчеркнуто значение проходящей в Баку СОР29, отмечена ее важность с точки зрения обсуждения вопросов, связанных с изменением климата.

Мири Регев передала поздравления с высоким уровнем организации СОР29.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о двусторонних отношениях.

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