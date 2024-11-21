https://news.day.az/economy/1709434.html Азербайджан обсудил с китайской компанией потенциальное сотрудничество в сфере зеленой энергии Министр экономики Микаил Джаббаров на встрече с президентом компании PowerChina Resources Ltd. Янгом Тяньфу обсудил потенциальное сотрудничество в области зеленой энергии. Об этом министр написал в своем аккаунте на Х, сообщает Day.Az. "На встрече с президентом компании PowerChina Resources Ltd.
Азербайджан обсудил с китайской компанией потенциальное сотрудничество в сфере зеленой энергии
Министр экономики Микаил Джаббаров на встрече с президентом компании PowerChina Resources Ltd. Янгом Тяньфу обсудил потенциальное сотрудничество в области зеленой энергии.
Об этом министр написал в своем аккаунте на Х, сообщает Day.Az.
"На встрече с президентом компании PowerChina Resources Ltd. Янгом Тяньфу мы обсудили потенциальное сотрудничество в области зеленой энергии, возможность использования благоприятной бизнес-среды нашей страны и реализации совместных инвестиционных проектов", - отмечается в публикации.
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