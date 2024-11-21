Азербайджан обсудил с китайской компанией потенциальное сотрудничество в сфере зеленой энергии

Министр экономики Микаил Джаббаров на встрече с президентом компании PowerChina Resources Ltd. Янгом Тяньфу обсудил потенциальное сотрудничество в области зеленой энергии.

Об этом министр написал в своем аккаунте на Х, сообщает Day.Az.

"На встрече с президентом компании PowerChina Resources Ltd. Янгом Тяньфу мы обсудили потенциальное сотрудничество в области зеленой энергии, возможность использования благоприятной бизнес-среды нашей страны и реализации совместных инвестиционных проектов", - отмечается в публикации.