Крайне важно договориться на COP29 по ключевым направлениям Парижского соглашения

Крайне важно достичь договоренности на COP29 по всем ключевым направлениям Парижского соглашения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала специальный представитель Соединенного Королевства по вопросам климата Рэйчел Кайтс на пресс-конференции в рамках COP29.

"Крайне важно достичь соглашения здесь, на COP29, по всем ключевым направлениям Парижского соглашения: смягчению последствий изменения климата, адаптации и финансированию. Великобритания готова оказывать поддержку и сотрудничать со всеми странами и председательством для достижения новой коллективной количественной цели (NCQG)", - заявила она.

По ее словам, необходимо установить NCQG, которая ускорит действия, направленные на удержание цели в 1,5°C в пределах досягаемости.

"Новый ориентир должен быть амбициозным, реалистичным и достижимым, с приоритетом на государственное финансирование, но при этом с возможностью привлечения еще большего объема частного капитала. Он должен также подчеркивать необходимость ускорения реформы международных финансовых институтов и многосторонних климатических фондов. Нам нужно требовать более решительных мер в области устойчивости долговой нагрузки и обеспечения более легкого доступа для развивающихся стран", - добавила она.

Напомним, что с 11 ноября по 22 ноября в Баку проходит 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.