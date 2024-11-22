Финансирование климатических мер невозможно без сокращения выбросов CO2.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции в рамках COP29.

"С самого начала было понятно, что эта климатическая конференция, в первую очередь, посвящена вопросам финансирования, чтобы определить, как мы до 2035 года будем справляться с огромными климатическими вызовами, ущербом и потерями, а также с масштабными мерами по адаптации, причем делать это совместно и, что важно, справедливо.

Также было ясно, что финансирование климатических мер невозможно без сокращения выбросов CO2. Мы просто не сможем оплатить весь ущерб на планете, если срочно не начнем двигаться в направлении удержания потепления в пределах 1,5 градуса. Каждая десятая доля градуса глобального потепления делает последствия всё дороже. Именно поэтому для нас, европейской делегации, было так важно зафиксировать достижения, которых мы добились в Дубае, особенно в вопросе сокращения выбросов, и на этой основе строить дальнейшее климатическое финансирование. Климатическое финансирование невозможно без сокращения CO2, а сокращение CO2 требует финансирования, чтобы все страны могли это осуществить", - сказала она.