В Армении процветает азербайджанофобия

Азербайджанец из Тебриза, регулярно приезжающий в Армению на заработки, неоднократно становился жертвой нападений со стороны местных жителей, которые избивали его без какой-либо причины, лишь из-за его национальности.

Как передает Day.Az, записи с камер видеонаблюдения опубликованы иранскими СМИ.

Пострадавший заявил, что намерен подать иск против правительства Армении за неспособность обеспечить его безопасность.