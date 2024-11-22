https://news.day.az/politics/1709608.html В Армении процветает азербайджанофобия - избит житель Тебриза - ВИДЕО Азербайджанец из Тебриза, регулярно приезжающий в Армению на заработки, неоднократно становился жертвой нападений со стороны местных жителей, которые избивали его без какой-либо причины, лишь из-за его национальности.
В Армении процветает азербайджанофобия - избит житель Тебриза - ВИДЕО
Азербайджанец из Тебриза, регулярно приезжающий в Армению на заработки, неоднократно становился жертвой нападений со стороны местных жителей, которые избивали его без какой-либо причины, лишь из-за его национальности.
Как передает Day.Az, записи с камер видеонаблюдения опубликованы иранскими СМИ.
Пострадавший заявил, что намерен подать иск против правительства Армении за неспособность обеспечить его безопасность.
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