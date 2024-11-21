https://news.day.az/society/1709436.html В Азербайджане введены новые правила учета жилплощади семей шехидов В Азербайджане утверждены новые правила учета жилплощади семей шехидов. Как сообщает Day.Az, решение об этом принял Кабмин.
В Азербайджане введены новые правила учета жилплощади семей шехидов
В Азербайджане утверждены новые правила учета жилплощади семей шехидов.
Как сообщает Day.Az, решение об этом принял Кабмин.
Согласно новым правилам, если член семьи шехида, зарегистрированный как нуждающийся в жилплощади, погибает или если человек, ранее зарегистрированный как нуждающийся в жилье, получает статус шехида, то учет этого лица сохраняется для членов его семьи.
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