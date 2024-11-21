В Азербайджане введены новые правила учета жилплощади семей шехидов

В Азербайджане утверждены новые правила учета жилплощади семей шехидов.

Как сообщает Day.Az, решение об этом принял Кабмин.

Согласно новым правилам, если член семьи шехида, зарегистрированный как нуждающийся в жилплощади, погибает или если человек, ранее зарегистрированный как нуждающийся в жилье, получает статус шехида, то учет этого лица сохраняется для членов его семьи.