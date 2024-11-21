На COP29 предложено создать совместную стратегию для предотвращения вырубки деревьев

Для прекращения и предотвращения вырубки и деградации лесов к 2030 году необходима совместная стратегия, сочетающая меры по смягчению последствий и адаптации.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева в ходе мероприятия на тему: "От Баку до Белема: совместное смягчение последствий и адаптация. Амазонский региональный механизм комплексного и устойчивого управления лесами в контексте статьи 6.8 Парижского соглашения".

"Амазонские леса являются важнейшим углеродным поглотителем и уникальной сокровищницей биоразнообразия. Их сохранение жизненно важно не только для местных сообществ, но и для всего мира. Для достижения этой цели мы поддерживаем инклюзивные подходы, основанные на участии местных сообществ и принципах справедливости и устойчивости, охватывающие леса, водные ресурсы и биоразнообразие. Однако перед нами стоят серьезные вызовы. Вырубка лесов и изменение климата угрожают этому бесценному ресурсу, обеспечивающему глобальную климатическую стабильность. Это приводит к значительным региональным и глобальным изменениям, таким как изменение режима осадков и повышение температуры. В ответ на эти вызовы и в соответствии с результатами первого глобального анализа мы подчеркиваем необходимость объединенных стратегий, направленных на смягчение последствий и адаптацию, чтобы остановить вырубку и деградацию лесов к 2030 году. Мы обязаны ответить на этот срочный вызов общими усилиями", - подчеркнула Тагиева.