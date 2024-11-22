https://news.day.az/sport/1709703.html "Сумгайыт" расстанется с двумя игроками Стало известно имя еще одного легионера, с которым футбольная команда "Сумгайыт" расстанется зимой. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, "химики" остались недовольны игрой Николы Вуйновича. Черногорский форвард, не оправдавший ожиданий, в текущем сезоне сыграл 11 матчей и забил всего один гол.
"Сумгайыт" расстанется с двумя игроками
Стало известно имя еще одного легионера, с которым футбольная команда "Сумгайыт" расстанется зимой.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, "химики" остались недовольны игрой Николы Вуйновича.
Черногорский форвард, не оправдавший ожиданий, в текущем сезоне сыграл 11 матчей и забил всего один гол. Контракт 27-летнего футболиста с "Сумгайытом" рассчитан до июня 2025 года. Руководство планирует расстаться с ним во время зимней паузы.
Отметим, что "химики" также расторгнут контракт с бразильцем Фернандо да Силвой по окончании второго круга.
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