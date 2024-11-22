Всемирно известный актер поделился впечатлениями от COP29 в Баку

На прошлой неделе Баку посетил знаменитый британский актер Тео Джеймс, известный своими ролями в кино и на телевидении.

Как передает Day.Az, Тео Джеймс, который является послом доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, прилетел в столицу Азербайджана для участия в панельных дискуссиях в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Актер не ведет официальных страниц в социальных сетях, но о своем участии в мероприятии он сообщил через видео, опубликованное на официальной TikTok-странице Агентства ООН по делам беженцев.

"Я хочу разобраться, почему климатический кризис имеет такое огромное значение для беженцев", - заявил Тео Джеймс, делясь своими мыслями о важности темы.

Говоря о дискуссии по вопросам климатической устойчивости, актер отметил, что был впечатлен разнообразием участников, которые говорили не только профессионально, но и искренне заботились о проблемах: "В условиях сложной глобальной политической ситуации приятно видеть людей с настоящими моральными ценностями, которые искренне верят в важность своей работы".

Тео Джеймс акцентировал внимание на том, что важно привлекать внимание к последствиям климатического кризиса для беженцев, чтобы их голоса были услышаны.