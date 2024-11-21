https://news.day.az/economy/1709507.html Объем экспорта природного газа Азербайджана за 10 месяцев 2024 года За 10 месяцев текущего года Азербайджан экспортировал 21 миллиард 338 миллионов 832,9 тысячи кубометров природного газа. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость природного газа, экспортированного из Азербайджана, составила 6 миллиардов 848 миллионов 514,92 тысячи долларов США.
Объем экспорта природного газа Азербайджана за 10 месяцев 2024 года
За 10 месяцев текущего года Азербайджан экспортировал 21 миллиард 338 миллионов 832,9 тысячи кубометров природного газа.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость природного газа, экспортированного из Азербайджана, составила 6 миллиардов 848 миллионов 514,92 тысячи долларов США.
Это на 6,9% меньше по объему и на 44,2% меньше по стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Доля природного газа в общем экспорте Азербайджана за отчетный период составила 30,11%.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре