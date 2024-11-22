У одного из университетов Баку появится новый учебный корпус

Для Азербайджанского университета архитектуры и строительства будет построен новый корпус.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Modern.az, здание будет расположено по следующему адресу: Ясамальский район города Баку, улица А.Султанова, 11.

Согласно информации, проект учебного корпуса и котельной, строительство которых планирует университет, уже представлен, и в ближайшее время ожидается соответствующее заключение.

Следует отметить, что в настоящее время кампус университета занимает площадь в 5.56 га и включает 4 учебных корпуса с современной инфраструктурой, научно-исследовательские и учебные лаборатории, электронную и традиционную библиотеку, столовые, музейно-выставочные салоны, спортивный комплекс.