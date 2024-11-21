https://news.day.az/politics/1709517.html Сахиба Гафарова встретилась с Валентиной Матвиенко 21 ноября председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, находящаяся в Санкт-Петербурге (Российская Федерация) для участия в работе Совета и 57-го пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ), встретилась с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.
Сахиба Гафарова встретилась с Валентиной Матвиенко
21 ноября председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, находящаяся в Санкт-Петербурге (Российская Федерация) для участия в работе Совета и 57-го пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ), встретилась с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.
Об этом Day.Az сообщили в парламенте.
На встрече состоялся обмен мнениями об отношениях между нашими странами и парламентами. Также были рассмотрены вопросы сотрудничества наших парламентариев в международных организациях, в том числе в рамках МПА СНГ.
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