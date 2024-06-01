В Азербайджане местами пойдет мокрый снег, прогнозируются сели

В Баку и на Абшеронском полуострове со второй половины 1 июня до вечера 2 июня скорость северо-западного ветра составит 15-20 м/с, временами 23-25 м/с, сегодня вечером, а также ночью и утром 2 июня в отдельных местах полуострова ожидается усиление ветра до 28 м/с.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, к ночи 1 июня и ночью 2 июня местами ожидается дождь, кое-где кратковременный ливень, грозы.

В районах Азербайджана 2 июня до вечера местами ожидаются грозовые дожди.

В некоторых регионах Азербайджана ливневые дожди, град, в высокогорье прогнозируется мокрый снег.

До второй половины 2 июня скорость западного ветра составит 15-20 м/с, местами ветер усилится до 28 м/с.

В реках, в том числе, в Куре, Аразе, Ганыхе, Габырры повысится уровень воды, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа, Лянкяран-Астаринской зоны ожидаются кратковременные паводки и сели.

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