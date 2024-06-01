Во 2-м Бакинском международном "Challenge" по "Гимнастике для всех" участвуют более 800 гимнастов.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам главный тренер сборной Азербайджана по дисциплине "Гимнастика для всех", член Технического комитета "Гимнастики для всех" Европейской гимнастики (European Gymnastics) Руслан Эйвазов.

"Бакинский международный "Challenge" по "Гимнастике для всех" мы проводим каждый год. И если в прошлом году участвовали 44 команды, то в текущем году число команд увеличилось. Во 2-м Бакинском международном "Challenge" по "Гимнастике для всех" принимают участие 867 гимнастов из 61 команды. Для нас большая гордость, что из года в год количество гимнастов увеличивается. Отрадно, что расширяется и география участников "Challenge". Желаю всем командам успеха. Выражаю глубокую признательность за проведение этого мероприятия министерству молодежи и спорта, Федерации гимнастики Азербайджана", - сказал Руслан Эйвазов.

Отметим, что 2-й Бакинский международный "Challenge" по "Гимнастике для всех" проходит первого и второго июня. Участники выступают в двух возрастных категориях - младше 50 лет и старше 50 лет. Этот гимнастический праздник объединяет людей вне независимости от возраста и уровня физической подготовки. Мероприятие, создающее настоящую фестивальную атмосферу, запомнится мастер-классами, красочными шествиями команд и развлекательными программами, которые придутся по вкусу представителям всех возрастных групп. "Гимнастика для всех" является не соревновательным видом спорта, пользующимся большой популярностью в мире. "Гимнастика для всех" - это олицетворение хорошего настроения, здорового образа жизни и философии дружбы. Каждый человек может заниматься "Гимнастикой для всех", независимо от возраста, уровня физической подготовки.

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