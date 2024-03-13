Крупнейшая нефтегазовая компания объявила о массовых сокращениях

Британская Shell объявила о массовых сокращениях. О том, что крупнейшая нефтегазовая компания уволит 20 процентов персонала отдела, занимающегося слияниями и поглощениями, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Компания продолжает реструктуризацию своих бизнес-подразделений в попытке сократить расходы и добиться цели экономии двух-трех миллиардов долларов. Новый этап увольнений затронет подразделение, которое меньше всего пострадало от прошлого сокращения рабочих мест. В нем заняты несколько сотен человек.

Назначенный в январе 2023 главный исполнительный директор Shell Ваэл Сава пообещал быть "безжалостным" в повышении эффективности и доходности для инвесторов. По словам финдиректора Шинейд Горман, в феврале структурная экономия уже составила более миллиарда долларов.

В 2022 году персонал Shell вырос с 83 до 93 тысяч человек. Годовой отчет по итогам 2023 года компания должна опубликовать на днях.

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