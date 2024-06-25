Названа самая популярная соцсеть среди подростков

Социальная сеть TikTok остается самой популярной у российских подростков.

Об этом свидетельствует отчет исследовательской компании Mediascope, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, пользователи в возрасте от 12 до 17 лет проводят в TikTok в среднем 71 минуту в день. На втором месте по популярности у данной аудитории - Telegram, на который подростки тратят в среднем 59 минут в день.

Отмечается, что TikTok лидирует по времени потребления только в подростковой возрастной группе. Даже у пользователей от 18 до 24 лет в лидерах с небольшим отрывом находится Telegram, где они проводят 46 минут в день.

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